У столиці презентували оновлену лінійку моторних олив

У компанії розповідають, що саме фальсифікати чи не найбільше шкодять репутації компанії. Тож боротьбу з ними розпочали ще на початку своєї роботи.

Презентував особисто інвестор компанії Террі Дікен. Він одночасно є і президентом Європейського інституту змащувальних матеріалів. Провідні британські інженери, що разом з керівництвом Азмол БіПі долучились до розробки і впровадження інноваційного продукту кажуть, що охочих скористатися гарною репутацією відомих брендів чимало. Відтак на ринку все частіше з'являються підробки.

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