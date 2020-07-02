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2 июля • обновлено в 10:20
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Тупальський: НАБУ чинить тиск на митників

  • НАБУ фабрикує докази по справам багаторічної давнини і чинить тиск на митницю

  • Директор НАБУ Артем Ситник ініціює проведення обшуків та залякування рядових співробітників митниці

  • Митників примушують підписувати сфабриковані висновки, аналітичні довідки, про неіснуючі збитки бюджету

  • Митники звернулись до Державного бюро розслідувань і передали докази вчинення кримінального правопорушення співробітниками головного управління внутрішньої безпеки ДФС України

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