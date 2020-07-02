Тупальський: НАБУ чинить тиск на митників
НАБУ фабрикує докази по справам багаторічної давнини і чинить тиск на митницю
Директор НАБУ Артем Ситник ініціює проведення обшуків та залякування рядових співробітників митниці
Митників примушують підписувати сфабриковані висновки, аналітичні довідки, про неіснуючі збитки бюджету
Митники звернулись до Державного бюро розслідувань і передали докази вчинення кримінального правопорушення співробітниками головного управління внутрішньої безпеки ДФС України
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