Треть школьников не знают математику: ВНО по математике станет обязательным

Народный депутат Украины Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Она прокомментировала принятие нового закона по усовершенствованию высшего образования в Украине и новости о том, что ВНО по математике станет обязательным для вcех с 2021 года.

"Я прекрасно понимаю опасения гуманитариев, ведь сама являюся гуманитарием. Я понимаю, в чем проблема. Мы получили результаты международного исследования PISA, которые свидетельствуют о том, что 36% украинских школьников имеют знания математики ниже базового уровня. Это проблема и мы понимаем, что нужен комплекс мероприятий, для того, чтобы изменить эту ситуацию", - заявила депутат.

Она также добавила, что это не является новшеством нынешней власти, ведь соответствующий приказ был принят во времена предыдущего правительства еще в 2018 году.

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