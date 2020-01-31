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31 января • обновлено в 15:06
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Тренды питания или как нами манипулируют маркетологи: шеф-повар

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Шеф-повар, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он посоветовал, как правильно питаться, рассказал тренды здоровой пищи и развеял некоторые мифы относительно модных блюд.

"Знаете, что такое кус-кус? Это пшеница. Знаете, что такое манка? Это пшеница. Знаете, что такое булгур? Это пшеница. Знаете, что такое полба? Это пшеница. Все это – пшеница. Одна и та же пшеница. манка – типа не модно. А манка обжаренная – это уже кус-кус. Полба – это пшеница, которая была 150 лет назад, в Закарпатье даже нашли ее. У нее больше питательной ценности, окей. Да, там больше полезных веществ. Но это пшеница. Такая же пшеница. Все – тупо пшеница! Но там ее режут, там сушат, там по-другому обрабатывают. На самом деле, если вы просто поедите пшеницы – это то же самое", заявил шеф-повар.

"Просто идея в том, что все считают, что полба – это что-то новое. Или булгур – что-то новое. Нет, это все пшеница. А почему у нас никто не ест просто пшеницу? А потому, что это не модно", - отметил эксперт.

Он также добавил, что трендами очень сильно манипулируют

"Как и с вегетарианством. Люди-вегетарианцы – это круто. Реально, я уважаю. Но вегетарианство стало сектой. Если ты вегетарианец, приходишь ко мне в ресторан и говоришь: дайте мне вегетарианское блюдо. Я говорю: у меня нет. Фуу! А я же не прихожу в вегетарианские рестораны и не требую, дайте мне мясо? И не говорю – фуу, что у вас за ресторан, в вашем вегетарианском ресторане даже мяса нет! Это довольно плохая штука, и она плохо влияет на весь мир. я за то, чтобы люди были вегетарианцами – это круто и полезно. Но я против того, чтобы этим манипулировали", – заявил Клопотенко.

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Евгений Клопотенко
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