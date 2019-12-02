Трехлетнего ребенка расстреляли в Киеве: покушение на депутата

В лобовое стекло Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, произвели выстрел, когда машина остановилась на светофоре.

Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на источники. Соболев успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего малыша Саши.

По данным источника, во время расстрела, кроме Соболева с сыном, в машине была супруга политика и ее знакомая.

"Соболев наклонился, а пуля прошла к заднему сидению и попала в ребенка", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. В результате покушения водитель остался жив, но погиб его 3-летний ребенок.

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