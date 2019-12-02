Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:04
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Трехлетнего ребенка расстреляли в Киеве: покушение на депутата

272
Читать материал на украинском

В лобовое стекло Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, произвели выстрел, когда машина остановилась на светофоре.

Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на источники. Соболев успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего малыша Саши.

По данным источника, во время расстрела, кроме Соболева с сыном, в машине была супруга политика и ее знакомая.

"Соболев наклонился, а пуля прошла к заднему сидению и попала в ребенка", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. В результате покушения водитель остался жив, но погиб его 3-летний ребенок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Покушение на Соболева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости