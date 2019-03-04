Трагедия на Тернопольщине: Obozrevatel News в 10:00 от 04.03.2019

Трагедия на Тернопольщине: Obozrevatel News в 10:00 от 04.03.2019376Читать материал на украинском
Трагедия на Тернопольщине
На Тернопольщине утонул ребенок. Четырехлетний мальчик исчез со двора своего дома, когда за ним присматривал отец. Он отошел на несколько минут, а когда вернулся - малыша на месте уже не было.
Один военный ранен на востоке Украины
Не прекращают обстреливать украинских военных на Донбассе пророссийские боевики. За прошедшие сутки они нарушали режим прекращения огня 9 раз. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил.
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили украинские синоптики по всей Украине на сегодня. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Ожидаются порывы ветра до 20-ти, а в Карпатах до 25-ти метров в секунду.
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