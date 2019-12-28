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TOP 5 NEWS 28.12.2019
39
11:21, 28.12.2019
Обновлено: 11:23, 28.12.2019
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TOP 5 NEWS 28.12.2019
220
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Польща. Вроцлав від Ірини Євчак, жительки міста
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FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця
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Хит-парад новогодних елок: какая красавица стала самой лучшей
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Опасные игрушки: как не навредить родным своими подарками
Новости
Польща. Вроцлав від Ірини Євчак, жительки міста
1
220
FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця
1
160
Хит-парад новогодних елок: какая красавица стала самой лучшей
516
Опасные игрушки: как не навредить родным своими подарками
296
Курс доллара в 2020 году: прогноз экономиста
2
697
За 2-3 года реалистично вернуть контроль над оккупированными территориями: народный депутат
1
657
Или власть будет игнорировать штрафы, или нас ждут протесты: эксперт о ситуации с евробляхами
199
При нынешнем уровне ВВП о повышении ЗП депутатам не может быть и речи: Ирина Верещук
200
Как Брекзит может повлиять на безвиз
165
Мэр Херсона жестко высказался об "извечных российских территориях"
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В Канаде птица с гнездом чуть не сорвала фестиваль
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Огромное пламя: в Амстердаме атаковали известное издание
676.3т
16
Появился трейлер нового украинского фильма
645.7т
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Банкомат не работает: в Индии мыши уничтожили деньги
570т
15
Впервые в этом году: панда родила близнецов
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