ТОП-5 новин Obozrevatel | 32 тиждень, 2020

ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСУ ГОТОВІ Ліки від COVID-19- готові. Нині розпочинаються клінічні дослідження. Донором можна стати у центрах компанії в Харкові, Черкасах, Сумах, Шостці, Конотопі та у Дніпрі.

ЗАБОРОНА ЗУПИНОК Укрзалізниця оголосила про заборону зупинок у Тернополі та Луцьку. Міста потрапили до «червоної» зони епіднебезпеки через COVID-19.

ЛУКАШЕНКО ПРИГРОЗИВ РОСІЇ Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону російських найманців в країну.

ОНЛАЙН-МАПА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДТП Онлайн-мапу безпеки на дорогах запустили в Україні. За допомогою сервісу можна побачити облаштування розв'язок, автоматичних пунктів зважування вантажівок та багато іншого.