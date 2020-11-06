Первая запись – это разговор Тимура Аласания с Губазом Саникидзе

Первая запись – это разговор небезызвестного Тимура Аласания с Губазом Саникидзе – ветерана, можно сказать, в грузинской политике.

Еще со времен Гамсахурдия (первого Президента Грузии) Губаз Саникиде неоднократно менял политическую принадлежность. Был, в том числе, и в "Грузинской мечте"). Затем неоднократно "телепортировался" и сейчас является политической опорой для Саакашвили. Так вот, в этом разговоре обсуждается практический план действий по насильственному захвату власти.

Налицо - все элементы гос.переворота: и массовое неповиновение, и создание альтернативного правительства или комитета спасения, и обращение к международному сообществу ("мы берем власть в свои руки") и так далее и тому подобное...