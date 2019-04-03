Результат выборов говорит сам за себя: Алла Шлапак

Лидер движения "Социальная справедливость" Алла Шлапак отметила, что произошла победа самых украинцев над собой, когда прекратились обвинения в том, что они продают свои голоса. По ее словам, это очень положительная тенденция. Еще одной положительной тенденцией она считает то, что "воинствующий национализм", который был присущ в предыдущие избирательные кампании, сошел на нет.

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