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22 февраля • обновлено в 19:51
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СВЯТОСЛАВ LOOKINICH - vs - OLGA ZOV

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Святослав - Ценитель итальянской кухни и фанат китайского языка. Развивает в Украине новую социальную сеть для талантливых и творческих людей. Знает, что такое керамика, хорошо знает, что такое караоке, а еще – знает определенные тайны и особенности Тины Кароль. Не женат, но и не в поиске.

OLGA ZOV - руководитель детской школы дизайна одежды. Занимается вокалом и тренингами по саморазвитию. Рисует, путешествует, посещает все выставки искусств. Не замужем, но точно уверена, что в этом году ее статус изменится на замужем.

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Роздягніться - ви в ефірі
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