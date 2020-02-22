СВЯТОСЛАВ LOOKINICH - vs - OLGA ZOV

Святослав - Ценитель итальянской кухни и фанат китайского языка. Развивает в Украине новую социальную сеть для талантливых и творческих людей. Знает, что такое керамика, хорошо знает, что такое караоке, а еще – знает определенные тайны и особенности Тины Кароль. Не женат, но и не в поиске.

OLGA ZOV - руководитель детской школы дизайна одежды. Занимается вокалом и тренингами по саморазвитию. Рисует, путешествует, посещает все выставки искусств. Не замужем, но точно уверена, что в этом году ее статус изменится на замужем.

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