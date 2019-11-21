Канадец Кевин Фаст попал в книгу рекордов Гиннеса. Он считается самым сильным в мире священником. Пастор регулярно участвует в различных шоу, ставит силовые рекорды, а все гонорары жертвует на благотворительность.

Священник силач Скриншот с видео

Священник силач Скриншот с видео

Также Кевин Фаст перетащил самый тяжелый военный самолет весом почти 190 тонн на расстояние 8.5 м.

Преподобный Фаст начал заниматся силовыми упражнениями в возрасте 12 лет. Мужчина рассказал, что на занятия пауэрлифтингом его вдохновил Луи Сир - известный в XIX веке канадский силач.

Священник силач Скриншот с видео

Священник силач Скриншот с видео

Кроме того, священник сумел протащить на 30 метров самый тяжелый в мире грузовик (57 тонн), а также поднять, посадив на спину, 22 женщины.

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