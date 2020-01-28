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28 января • обновлено в 14:04
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Ядерная война и возвращение Крыма: комментарий военного эксперта

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Военный эксперт Николай Белесков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Дня мобилизации против ядерного оружия во всем мире и ситуацию вокруг возвращения Крыма.

"Милитаризованный и оккупированный Крым – важная часть российской политики обороны и безопасности. Они его рассматривают как форпост, который охраняет их с южного и юго-западного стратегического направления, и который может в случае необходимости проектировать силу", - заявил Белесков.

Эксперт высказал предположение, что у россиян сейчас проблемы с кораблестроительной программой.

"Ту демонстрацию, к которой привлекли корабли Северного флота, особенно ракетный крейсер "Устинов" (а у россиян есть однотипный крейсер "Москва" в Черноморском флоте, но его ремонтируют, никак не закончится там ремонт) – я бы это расценивал не как признак силы, а как признак некоторой слабости и проблем с модернизацией Черноморского флота. На фоне того, что в прошлом году американское военно-морское присутствие в Черном море выросло – это 120 дней, из которых более 80 были ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением, где у одного корабля может быть больше крылатых ракет, чем во всем Черноморском флоте. На фоне этого, наращивания присутствия НАТО, это была такая демонстрация, что "мы тоже что-то можем", - добавил Белесков.

Он считает, что с флотом у россиян не так все хорошо, потому что 80-85% кораблей Черноморского флота – это корабли конца 1980-х – начала 1990-х годов, которые активно использовались до 2014 года , поэтому какой у них моторесурс, для эксперта является открытым вопросом.

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Николай Белесков
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