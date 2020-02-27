Сурков считает необходимым заставлять Украину дружить с РФ

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который снискал славу автора войны на Донбассе, в качестве прощального аккорда после своего увольнения дал скандальное интервью.

Большинство месседжей в нем посвящены ненависти к Украине и имперским убеждениям бывшей правой руки Владимира Путина.

OBOZREVATEL сделал подборку пяти самых циничных заявлений Суркова об Украине, ее народе и войне на Донбассе.

Украины нет, а украинцы – "хохлы"

Сурков выразил убеждение в том, что Украины как отдельного государства не существует, а украинская нация, в его понимании, – не более, чем плод больного воображения.

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет", – съязвил экс-помощник Путина.

Говоря об украинцах, он оскорбительно назвал их "хохлами", которые назло России стремятся построить абсолютно независимое от Москвы государство.

"Считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают", – высказался Сурков.

"Западенцы" с Гитлером и принуждение к "братству"

Сурков упрекнул Украину в том, что она никогда не была благосклонна к России и якобы всегда ее предавала – начиная от времен казачества и Второй мировой войны и заканчивая событиями последних шести лет.

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении", – сказал экс-соратник Путина.

Назвал убийц украинцев "героями"

Сурков повторил миф кремлевской пропаганды о том, что российские оккупанты и их наемники, которые вторглись на Донбасс, якобы являются настоящими "героями" и воинами.

"Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", – сказал он. Кроме того, экс-помощник Путина добавил, что Украина якобы не заслуживает такой чести, чтобы в ее составе был Донбасс, а Донбасс в свою очередь "не заслуживает такого унижения".

Похвастался "лотереей" смерти

Сурков кичится тем, что еще летом 2013 года предугадал начало войны в Украине и приложил к ней руку. Это преступление он назвал большим достижением и своей гордостью.

"Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Почувствовал просто, вернее, почуял – будет большое дело. Горжусь, что был участником", – заявил Сурков.

"Не лох" Зеленский

Сурков язвительно высказался о своем впечатлении о президенте Украины Владимире Зеленском во время встречи с ним на "нормандском саммите".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента..." – съехидничал он, добавив, что считает украинского лидера достаточно не глупым и располагающим к себе человеком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашумевшем интервью Сурков сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Журналист Петр Шуклинов увидел в этом месседже намек на то, что экс-помощник Путина также болен смертельным недугом.

Также он предложил обнулить президентский срок Путина и нарвался на едкие насмешки.

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