Один на один с коронавирусом: медикам больницы в Киеве не хватило масок

Киевскую городскую больницу №8 переформатировали в пункт приема граждан, больных коронавирусом.

Как сообщает корреспондент ObozTV, врачей не предупредили, что сюда могут прибыть такие пациенты, не объяснили алгоритм действий относительно этих граждан.

Вместе с тем, у врачей нет защитных костюмов, масок, очков. Им запрещают общаться с прессой, комментировать эту ситуацию. Методы борьбы с этим недугом врачи стараются найти в интернете, посмотреть, что делают заграничные медики.

Вместе с тем, кареты скорой помощи нечем дезинфицировать и не во что переодеваться врачам, котрые возят потенциальных больных коронавирусом.

На данный момент здание больницы закрыли под охрану.

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