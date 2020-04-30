Суды провалили дистанционное правосудия

Определить срок принятия наследства, добиться взыскания алиментов, защитить права своего ребенка или даже расстаться.

На все это, сейчас, вы можете получить ответ суда, рассмотрение вашего дела состоится через год. Собственно такое сообщение получила адвокат Леся Дубчак от Дарницкого суда, в котором второе заседание по делу предложили провести через два года после открытия производства. Несмотря на то, что в данном деле, речь идет о защите конституционных прав детей, судья решил оправдать свои действия недостатками судебной реформы. Адвокаты говорят - проблема лишь в несовершенном тайм-менеджменте

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