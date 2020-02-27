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28 февраля • обновлено в 00:49
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Столкновения в Харькове на рынке Барабашова: Кернес против Фельдмана

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Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал столкновения в Харькове на территории рынка Барабашова.

"Ну, кто виноват, кто не виноват, это будет решать суд. Мы же все понимаем. Задержаны 53 человека, сейчас решается вопрос их дальнейшего участия в уголовном производстве, потому что задержаны они в рамках уголовного производства. Теперь, я неоднократно высказывался, что конфликт Барабашова, я считаю, что это просто плоскость для выяснения отношений между двумя лицами, между мэром Харькова Кернесом и народным депутатом от "ОПЗЖ" Фельдманом", - заявил Кучер.

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