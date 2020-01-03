Начал работу Офис генерального прокурора: что изменилось в прокуратуре

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Власти Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал начало работы нового Офиса генерального прокурора Украины.

"Я хочу сказать, что это действительно изменение названия и изменение структуры, но оно не потянуло за собой изменение системы. К власти в прокуратуре пришли некомпетентные люди, которые разрушили то, что было, но не наработали новую систему, которая бы показывала приоритетные направления работы. Сейчас важно не принимать на работу людей без опыта работы. У них должны быть за плечами практика и опыт, если этого не будет, это будет абсурд", - заявил Голомша.

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