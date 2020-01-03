Изменение трудового кодекса: как теперь будут нанимать украинцев

Эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Она прокомментировала изменения в трудовом кодексе Украины.

"Логично, что с 1971 года многое изменилось. Но говорить о том, что такое огромное количество рабочих мест появится, по моему мнению, не стоит. Рассчитывают на то, что работодатели начнут оформлять работников, потому что им облегчили формат оформления, но работников не оформляют не потому, что это сложно, а из-за желания избежать налогообложения", - заявила эксперт.

По ее словам, изменения в законодательстве не учитывают реалии, которые присутствуют на рынке труда Украины, соответственно они не будут действенными и не достигнут целей, которые озвучило правительство.

"Кроме того, этим законом отменяются профсоюзы и говорится о том, что они будут доработаны следующими законами", - заявила Дрожжина.

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