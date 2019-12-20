Новая избирательная система является полуоткрытой: глава комитета избирателей

Глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новый избирательный кодекс, и каких изменений стоит ожидать украинцам.

"Избирательный кодекс, который вчера прийнял парламент, предложенная избирательная система, ее очень сложно назвать системой с открытыми списками. Там есть элемент закрытости, но я бы назвал ее полуоткрытой или полузакрытой. Первый элемент - это так называемая "открытая девятка", то есть, за кого бы не голосовали избиратели в округах, первые девять кандидатов от партии проходят в парламент, второе - это так называемые "остаточные голоса", которые позже считаются и по ним распределяются мандаты. Если промоделировать выборы 19 года, то на пять партий таких мандатов получилось бы шестьдесят. А третья часть - это достаточно абсурдное нововведение, когда кандидат должен получить не менее 25% голосов от избирательной квоты", - заявил эксперт.

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