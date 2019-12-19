"Батькивщина" и "ОПЗЖ" просто срывают земельную реформу: экономист

Заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новости о начале работы ВРУ над законопроектом о рынке земли.

"Я бы сказал, что "Батькивщина" и "ОПЗЖ" хотят продолжать до бесконечности этот процесс. Похоже, что для этих партий важнее продолжать спектакль на камеру, чем конструктивно общаться по реформе рынка земли. Они ведь совсем не делают каких-то конкретных предложений. Они просто срывают этот процесс, а мне, как экономисту, хотелось бы, чтобы было больше дискуссий на тему реформы", - заявил Яблоновский

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