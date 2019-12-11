Новый закон о статусе Донбасса: комментарии народного депутата

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, что будет в новом законе Украины о статусе Донбасса и когда его примут.

"Еще не могу сказать, поскольку я всю ночь в дороге, еще не видел проект. Но знаю, что изменилась только дата. Увижу через несколько часов, комитет будет после обеда сегодня его рассматривать", - заявил Безгин.

Он также дал прогнозы относительно срока действия нового закона.

"Как минимум должно быть, скорее всего, полгода. Поскольку через 4 месяца у нас намечена следующая встреча в "нормандском формате" касательно следующего этапа переговоров по этому вопросу. Думаю, это будет дополнительная возможность для украинской стороны более тщательно подготовить свою альтернативную позицию. Тем более, Владимир Зеленский на встрече озвучил те линии, которые Украина ни в коем случае не пересечет. Соответственно, думаю, мы должны это учитывать и в нашей законотворческой деятельности", - отметил народный депутат.

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