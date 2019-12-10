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10 декабря • обновлено в 13:41
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Инициативы президента рассчитаны на предпринимателей: экономист

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Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал инициативы президента по поддержке бизнеса государством в Украине.

"Каждый из нас думает так, как он думает, так как он живет. Кем является по своей сути господин Зеленский? Он предприниматель. Поэтому он и ориентируется на предпринимательскую аудиторию. А те миллионы украинских граждан, то есть та аудитория, которая выехала за границу на заработки - это кто? Это предприниматели? Нет. Это люди, которые в основе своей едут работать руками, устраиваясь за границей на наемный труд с 9 утра до 6 вечера. Мы же помним, что по оценкам европейских структур 14 млрд долларов - это сумма, которую удалось отследить - то, что мигранты перевели в Украину", - заявил эконо городов.

"То есть инициатива президента может быть востребована незначительным количеством людей: предпринимателями, которых в Украине около 5-7%", - добавил Гарбарук.

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Игорь Гарбарук
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