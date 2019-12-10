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10 декабря • обновлено в 12:09
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Коболев токсичен не только для украинского общества: эксперт рынка нефтепродуктов

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Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал встречу Зеленского и Путина и ее возможные результаты по транзиту российского газа через украинскую ГТС.

"По официальной информации достаточно трудно говорить, но стоит обратить внимание на то, что на переговоры со стороны Украины приехал не Коболев, а Витренко. Я так думаю, что это было сделано намеренно, ведь господин Коболев является токсичным не только для украинского общества своей зарплатой в миллионы гривен, но также он является токсичным и для Газпрома, ведь у него есть материальная конкретная заинтересованность в выполнении решений Стокгольмского арбитража", - заявил Косянчук

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Леонид Косянчук
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