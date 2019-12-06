Три балла: эксперт оценил работу Верховной Рады

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал итоги первых ста дней работы Верховной Рады девятого созыва.

"Ну, и не хорошо, и не плохо. Работали слаженно, понятно, что как единое целое, но на это и был расчет. Только под конец начались какие-то расколы, кто-то начал выставлять сор из избы. Первые сто дней продержались из пяти на три. Мне кажется, что эти диструктивные процессы, они будут усиливаться. Уже запущена часть необратимых процессов. Они врагов наделали в своей собственной фракции, теперь ходят и рассказывают всем, выносят эти скелеты из всех шкафов, из секретных чатов, о конвертах и т.д.", - заявил Тизенгаузен.

Он также дал прогнозы о существовании этой ВР в том виде, в котором она существует сейчас, в последующие 100 дней.

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