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6 декабря • обновлено в 13:54
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Как победить старость и стоит ли ее бояться: психолог

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Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости об испытаний "лекарств от старости" учеными.

"Геронтофобия - так научным термином называется страх перед старением. Это страх, с которым сталкиваются все люди так или иначе. Страх сам по себе - это естественный процесс. И когда мы боремся с каким-то страхом, когда человек этот страх преодолевает, тогда, конечно же, человек получает зрелость, к которой все стремятся. Но все стремятся к зрелости, однако все боятся перемен. И из-за страха начинают делать какие-то операции, манипуляции. Что интересно со страхом старости это то, что он вовсе не обязательно может сформироваться только у зрелых людей", – заявила психолог.

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