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6 декабря • обновлено в 12:22
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Студия OBOZREVATEL: обзор новостей международной прессы

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор новостей международной прессы.

В США разбился вертолет Нацгвардии

В Беларуси Минск и Москва готовятся к созданию совместного союзного государства

Французы бастуют против реформ Макрона

В Британии авто сбили насмерть пешехода, который выгуливал собаку. Убитый был российским олигархом.

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