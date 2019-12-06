Студия OBOZREVATEL: обзор новостей международной прессы
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор новостей международной прессы.
В США разбился вертолет Нацгвардии
В Беларуси Минск и Москва готовятся к созданию совместного союзного государства
Французы бастуют против реформ Макрона
В Британии авто сбили насмерть пешехода, который выгуливал собаку. Убитый был российским олигархом.
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