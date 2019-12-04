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4 декабря • обновлено в 13:38
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Инстаграм и в дальнейшем будет иметь успех: психолог прокомментировала отказ сети от "лайков"

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Психологиня Оксана Зайцева в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о том, что Инстаграм полностью отказывается от лайков и будет ли эта соцсеть успех у пользователей, которые уже не смогут наслаждаться большим количеством вподобайок под своими публикациями.

"Я думаю, что конечно же, сеть будет пользоваться спросом и в дальнейшем, поскольку с самого начала лайки были нужны для привлечения внимания к соцсети, для привлечения большого количества пользователей, а сейчас пришло время для монетизации. Сейчас ивентов будет меньше, но реклама в Инстаграме и Фейсбуке будет идти лучше после таких нововведений. А что касается спроса, то люди уже подсажены на соцсети. Психологи это называют аддикции, поэтому даже без лайков сеть будет иметь успех у пользователей", - отметила психолог.

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Оксана Зайцева
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