Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:12
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Стоит ли украинцам ожидать снижения тарифов на услуги ЖКХ

291
Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, стоит ли ожидать снижения тарифов в ближайшее время.

"Есть два инструмента для снижения тарифов: первое - это уменьшить энерго-потребление конкретными многоквартирными домами, и второй - это внести изменения в действующий закон о жилищно-коммунальных услугах в части снятия ограничения по невнесению изменений в действующие договоры о предоставлении соответствующих коммунальных услуг. Под соответствующими в данном случае я имею в виду услуги по отоплению и услуги горячего водоснабжения", - заявил эксперт по вопросам ЖКХ.

Он предположил, что сейчас в кабинете министров может идти речь о внесении изменений в закон о ЖКХ.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Андрей Никончук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости