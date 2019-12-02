Стоит ли украинцам ожидать снижения тарифов на услуги ЖКХ

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, стоит ли ожидать снижения тарифов в ближайшее время.

"Есть два инструмента для снижения тарифов: первое - это уменьшить энерго-потребление конкретными многоквартирными домами, и второй - это внести изменения в действующий закон о жилищно-коммунальных услугах в части снятия ограничения по невнесению изменений в действующие договоры о предоставлении соответствующих коммунальных услуг. Под соответствующими в данном случае я имею в виду услуги по отоплению и услуги горячего водоснабжения", - заявил эксперт по вопросам ЖКХ.

Он предположил, что сейчас в кабинете министров может идти речь о внесении изменений в закон о ЖКХ.

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