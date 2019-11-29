Алкоголь не согревает тело зимой, а наоборот: иммунолог

Иммунолог Олег Назар в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марини Клим и Дениса Похилы.

Он рассказал, какими продуктами лучше согреваться зимой

"Алкоголь наоборот, он больше захолаживает. Алкоголь как действует – расширяет сосуды. И сразу тепло выходит. Т.е. человек сначала согревается, а дальше… Лед растопил, а дальше вмерз в него. К витаминам мы добавляем эфирные масла. С точки зрения физиотерапевтов, любое раздражающее вещество – вот это эфирное масло, калина-малина, тот же самый лимон – они раздражают слизистую оболочку, идет такое ощущение жжения. За счет этого расширяются сосуды. Где находятся иммунные клетки? В сосудах. Они из сосудов выходят в слизь и защищают наши слизистые оболочки", - заявил иммунолог.

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