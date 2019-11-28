Перед решением соблюдать пост нужно сдать общий анализ крови: врач-диетолог

Врач-диетолог Анна Мельничук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как правильно соблюдать пост без вреда для здоровья.

"С точки зрения религии, пост могут не соблюдать дети до 14 лет, беременные, кормящие, люди с хроническими заболеваниями, военнослужащие и люди, которые путешествуют. Они могут освобождаться от строгих пищевых аспектов поста. Но все-таки духовные аспекты остаются. Что желательно? Есть хотя бы базовый общий анализ, скрининг. Общий анализ крови. Люди, вы можете сдать общий анализ крови за конкретно очень небольшую сумму в любой поликлинике или частной лаборатории – непринципиально. По общему анализу крови вы можете понять, есть ли у вас дефицит железа – анемия, воспаления. Если есть – я уверена, что духовный наставник, если у человека есть желание, но какие-то медицинские противопоказания, он подберет оптимальные условия. В индивидуальном порядке с духовным наставником в церкви вы можете обсудить свои цели и найти какой-то компромисс", -заявила диетолог

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