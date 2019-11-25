Нам нужно рассчитывать на длительную борьбу с РФ: дипломат

Дипломат Вадим Трюхан в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал захват и возвращение украинских кораблей Российской Федерацией.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда нет мгновенных решений, которые бы были эффективными. Россия мощное государство, она работает на всех фронтах: и на политическом, и на экономическом, и на энергетическом, в частности проведя наконец решение о достройке Северного потока-2. И для того, чтобы выстоять в ее попытке уничтожить Украину, нам нужно действовать постепенно и рассчитывать на длительную борьбу. Вот именно поэтому нам нужно уделять внимание всем фронтам и собственно защищать свою независимость на линии соприкосновения, а собственно на фронте, потому что это линия фронта, и в юридической плоскости, в дипломатической плоскости, в политической, в экономической и т.д.", - заявил дипломат.

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