В Киеве переоборудуют метро для людей с особыми потребностями

Репортер ObozTV Юрий Пугач в прямом эфире отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как переоборудуют станции киевского метрополитена для людей с особыми потребностями.

"В столице три станции переоборудуют. Мы сейчас находимся возле станции метро "Арсенальная". Никаких бровок или ступенек на пути к станции нет, то есть представим, что человек на коляске, сможет проехать до дверей станции без помех. И здесь возникает первая проблема - ширина дверей составляет 70 см, а должна составлять 90 см, то есть человек в коляске не сможет попасть на территорию станции. Как вы видите, рекламы хватает, а вот необходимой ширины у дверей нет. Что касается людей с недостатками зрения, есть звуковое оповещение, его слышно. То есть человек поймет, что тут рядом есть станция метрополитена. Но никакой тактильной плитки или уведомлений на самой станции, к сожалению, нет", - отметил Юрий Пугач.

В эфире он также продемонстрировал, как оснащена одна из главных станций берлинского метрополитена, и сравнил ее оснащение с недавно отремонтированной станцией метро "Святошин" в Киеве.

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