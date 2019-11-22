Луценко и Аваков больше всего виноваты в затягивании дел Майдана: адвокат Небесной сотни

Адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Титыч в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что адвокат родственников небесной сотни объявила голодовку. Ее решение связано с тем, что ВР не приняла поправку, необходимую для расследования этого дела.

"На самом деле ее решение - это шаг отчаяния, чтобы обратить внимание на проблему, которая игнорируется системой. Эта поправка уже потеряла свою актуальность. Поправка была нужна три месяца назад для старта, для запуска дел, которые могли бы не допустить того, что уже произошло и происходит буквально сейчас. Но проблема не только в не принятии поправки, а в системном игнорировании, даже не в игнорировании, на сегодня можно констатировать целый перечень умышленных действий по делам Майдана, чтобы сложилась та ситуация, которая есть", - заявил Тытыч.

Он назвал две фамилии, которые по его мнению максимально препятствовали расследованию дел Майдана. По словам адвоката, это гражданин Аваков и гражданин Луценко.

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