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21 ноября • обновлено в 12:06
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Нынешняя власть – это катастрофа: ветеран АТО

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Ветеран АТО, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине.

"В фильме "Киборги" один из бойцов сказал, что наша Независимость нашим родителям досталась слишком легко, и они не смогли ее оценить, чтобы государство стало сильным и независимым. Если говорить о том, что было 2-3-5 лет назад, то были этапы отстаивания независимости. Мы идем в этом направлении, как бы бы нас не пытались в сторону России развернуть, это уже необратимые процессы, которые уже не могут пойти в другую сторону. Мой малой ходит с чубом и в вышиванке в школу. Это фундаментальные ценности государства, которые укореняются в новом поколении, а до этого два поколения были потеряны. И следующее поколение потерянным уже не будет", - заявил ветеран.

Есть власть, а есть народ, отметил Лапин. Власть приходит и уходит, сегодняшняя власть - это катастрофа. Это мое личное мнение.

"Если много лет происходит десакрализация власти, то мы имеем того избирателя, которого пока нет. Голосует уже не народ, а население, а это разные понятия. И их обманули. Покажите мне сегодня на Фейсбуке хоть одного с аватаркой "Зе-команды". Их нет, так же как и тех, кто голосовал за Януковича, никто не признается, а их жеж было 50%", - добавил Лапин.

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