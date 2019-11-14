Новые платежки без учета субсидий и льгот: что изменилось в расчетах за коммуналку

Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире на ObozTV прокомментировала второй этап монетизации субсидий.

Уже в этом месяце украинцы получат платежки без учета субсидий и льгот.

"Я думаю, что нужно еще раз проговорить то, что происходит. Во-первых, нужно разделить вопрос на льготы и субсидии. Если брать монетизацию льгот, то ее первый этап начался с 2019 года, когда люди начали получать деньги на свои счета и самостоятельно платить за коммунальные услуги.

Было 2 вида людей. Первые - те, которым назначены субсидии в 2019 году. Они просто получали СМСку, а все платежи за них осуществлял Ощадбанк. И все остальные - те, для которых состоялась полная монетизация. Средства приходили на их счет, и они за счет этих средств платили коммуналку и другие платежи, а сдачу, которая оставалась, они могли монетизировать. Обычно нормативы выше, чем фактическое потребление, поэтому чем больше ты экономишь, тем больше у тебя остается на руках. Правительство увидело, что эта система эффективно действует, и решило добавить к этой системе всех остальных, кроме тех, кто имеет задолженность более 340 грн", - пояснила експертка.

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