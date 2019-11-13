МВФ исключил рынок земли из своих обязательных требований к Украине: экономист

Экономист Виктор Скаршевский в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о визите миссии МВФ в Украине.

"Идет два параллельных процесса - это то, что новое правительство попросило МВФ о новой программе и это уже вторая миссия МВФ. Здесь все идет по расписанию, что касается сотрудничества с МВФ. Что касается земельного вопроса, то мы помним, что также этот вопрос о рынке земли поднимался в переговорах с МВФ, но они отошли от обязательности требования по этому вопросу, поэтому нельзя сказать, что МВФ будет давить на этот закон. Хотя, я думаю, что в новых условиях что-то будет прописано о рынке земли, чтобы он был максимально открытым и либеральным", - заявил экономист.

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