Главная Новости
13 ноября • обновлено в 12:08
МоваЯзык
МедОбоз Главная

МВФ исключил рынок земли из своих обязательных требований к Украине: экономист

123
Читать материал на украинском

Экономист Виктор Скаршевский в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о визите миссии МВФ в Украине.

"Идет два параллельных процесса - это то, что новое правительство попросило МВФ о новой программе и это уже вторая миссия МВФ. Здесь все идет по расписанию, что касается сотрудничества с МВФ. Что касается земельного вопроса, то мы помним, что также этот вопрос о рынке земли поднимался в переговорах с МВФ, но они отошли от обязательности требования по этому вопросу, поэтому нельзя сказать, что МВФ будет давить на этот закон. Хотя, я думаю, что в новых условиях что-то будет прописано о рынке земли, чтобы он был максимально открытым и либеральным", - заявил экономист.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виктор Скаршевский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости