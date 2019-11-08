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8 ноября • обновлено в 13:52
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Коррупцию в строительной сфере можно побороть: Лев Парцхаладзе

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Президент конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в прямом эфире ObozTV прокомментировал реалистичность искоренения коррупции в сфере строительства в Украине.

"Все возможно. Есть все наработки. Самое важное - это создать условия, когда человек или компания подает документы, чтобы процедура анализа или отказа, или согласования была прозрачна. Чтобы это было публично и открыто. Тогда до 90% коррупционных рисков можно сократить", - заявил Парцхаладжзе.

Он также добавил, что Киев с точки зрения комфортности нужно рассматривать с разных сторон.

"Если сравнивать с Парижем, то это один город, а если с Нью-Йорком, то совсем другой. Каждый город имеет свою историю и свое развитие. Мы можем сделать Киев намного более комфортным городом, но для этого нужно много новшеств. Например, ввести голубую линию , чтобы не строилось ничего выше нее, зеленую линию для парков и зеленых территорий", - отметил Парцхаладзе.

По его мнению, Киев должен быть комфортным туристическим и деловым городом.

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Лев Парцхаладзе
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