Коррупцию в строительной сфере можно побороть: Лев Парцхаладзе

Коррупцию в строительной сфере можно побороть: Лев Парцхаладзе81 Читать материал на украинском
Президент конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в прямом эфире ObozTV прокомментировал реалистичность искоренения коррупции в сфере строительства в Украине.
"Все возможно. Есть все наработки. Самое важное - это создать условия, когда человек или компания подает документы, чтобы процедура анализа или отказа, или согласования была прозрачна. Чтобы это было публично и открыто. Тогда до 90% коррупционных рисков можно сократить", - заявил Парцхаладжзе.
Он также добавил, что Киев с точки зрения комфортности нужно рассматривать с разных сторон.
"Если сравнивать с Парижем, то это один город, а если с Нью-Йорком, то совсем другой. Каждый город имеет свою историю и свое развитие. Мы можем сделать Киев намного более комфортным городом, но для этого нужно много новшеств. Например, ввести голубую линию , чтобы не строилось ничего выше нее, зеленую линию для парков и зеленых территорий", - отметил Парцхаладзе.
По его мнению, Киев должен быть комфортным туристическим и деловым городом.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.