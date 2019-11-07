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7 ноября • обновлено в 13:20
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Назначение американского адвоката советником Зеленского: как это повлияет на Украину

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Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко в прямом эфире ObozTV прокомментировал назначение американского адвоката советником президента Зеленского.

"Я доволен, что советником президента стал не Хантер Байден. А если серьезно, то новый советник будет под микроскопом. Это человек, который возможно будет что-то советовать в противовес тому же Богдану, которого связывают с господином Коломойским. Но в целом, я не вижу в этом плохих вещей. Когда будут уравновешены все влияния, возможно, это даст и Зеленскому, и его команде определенной легитимизации с точки зрения влияния", - заявил Кравченко.

По его словам, назначение нового советника может положительно повлиять на имидж украинского президента. Оно может уравновесить влияние различных групп на Зеленского.

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Валерий Кравченко
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