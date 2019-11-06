Диспетчерская такси должна хранить информацию пять лет: глава таксомоторной ассоциации

Глава всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал введение налоговых агентов для урегулирования рынка такси.

"Сегодня посредник имеет всю информацию, и вы можете обратиться к нему за этой информацией. Весь мир это уже использует. Все интернет приложения должны иметь юридическое лицо в Украине, работать в Украине и платить налоги в Украине, а не в Голландии. Все страны говорят , что если вы заработали деньги в нашей стране, то заплатите и налоги в нашей стране", - заявил Антонюк.

Весь мир использует диспетчерскую, потому что только там есть информация о каждом перевозчике, кто перевозил, сколько средств получил каждый перевозчик и т.д., и т.п. И все цивилизованные страны требуют от диспетчерской хранить всю эту информацию в течение пяти лет, а также передавать ее соответствующим государственным органам в случае необходимости, отметил Антонюк.

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