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5 ноября • обновлено в 11:32
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Никакой судебной реформы не происходит: экс-заместитель генерального прокурора

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Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в прямом эфире ObozTV прокомментировал итоги первого этапа переаттестации прокуроров Украины.

"Это не реформа, и она вообще ничем не отличается от предыдущей. Реформа это слом системы, это совершенно другие принципы, совсем другие подходы в организации работы. В данном случае, речь идет о переименовании генеральной прокуратуры в офис. Если вы измените вывеску трамвая, он трамваем не прекратит быть, как бы его не называли. И маршрут будет тот же. Вот тем маршрутом и едут. Идет речь исключительно о полномочиях генерального прокурора, о назначении людей", – заявил Голомша.

По его словам, сейчас происходит замена профессиональных кадров на непрофессиональные.

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Николай Голомша
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