Главная Новости
5 ноября • обновлено в 11:34
МоваЯзык
МедОбоз Главная

РФ хочет выторговать выгоды от возвращения украинских кораблей: военный эксперт

90 Читать материал на украинском

Военный эксперт Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможность возвращения украинских кораблей, которые РФ захватила в Керченском заливе.

"Они хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы давить на Украину и требовать каких-то уступок. Вспомните, что подобная ситуация была фактически и по делу моряков, РФ незаконно удерживала на территории своей страны. Тогда говорили о том, что мы готовы вернуть вам ваших граждан, но вы сначала признайте, что они причастны и виноваты в том, что нарушали границу РФ в Крыму, и таким образом подпишитесь о признании Крыма территорией РФ. Но в то же время я напоминаю, что согласно приказу международного трибунала по морскому праву РФ должна еще до июня месяца вернуть моряков и корабли", - заявил Мусиенко.

Он отметил, что РФ сейчас фактически игнорирует решение международного арбитража.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Александр Мусиенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости