РФ хочет выторговать выгоды от возвращения украинских кораблей: военный эксперт

Военный эксперт Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможность возвращения украинских кораблей, которые РФ захватила в Керченском заливе.

"Они хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы давить на Украину и требовать каких-то уступок. Вспомните, что подобная ситуация была фактически и по делу моряков, РФ незаконно удерживала на территории своей страны. Тогда говорили о том, что мы готовы вернуть вам ваших граждан, но вы сначала признайте, что они причастны и виноваты в том, что нарушали границу РФ в Крыму, и таким образом подпишитесь о признании Крыма территорией РФ. Но в то же время я напоминаю, что согласно приказу международного трибунала по морскому праву РФ должна еще до июня месяца вернуть моряков и корабли", - заявил Мусиенко.

Он отметил, что РФ сейчас фактически игнорирует решение международного арбитража.

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