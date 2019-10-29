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29 октября • обновлено в 13:11
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Финансовый стратег дал комментарии относительно выступления президента на форуме в Мариуполе

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Финансовый стратег Сергей Позняк у прямом эфире ObozTV прокомментировал речь президента Украины на форуме в Мариуполе.

"На самом деле сравнивать молодую компанию Apple в гараже и Украину, как государство, которому уже третий десяток заканчивается, некорректно. Украина отличается от гаража. Отличается людьми, талантами и потенциалом. Малый и средний бизнес Украины, по нашим многолетним исследованиям, а мы уже более 20 лет на рынке, легко генерирует рентабельность от 35% до 50%. Это в условиях полного отсутствия внимания со стороны государства. Работают сами по себе, адаптируются и наполняют бюджет, между прочим", - заявил Позняк.

По его мнению, банковская система в Украине "лежит на боку" уже десять лет, но даже в таких условиях создаются компании, которые финансируют малый и средний бизнес.

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