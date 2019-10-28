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28 октября • обновлено в 15:24
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В Украине могут подешеветь лекарства: пациентские организации вышли на митинг

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Исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о том, что в Украине могут подешеветь лекарства.

"Речь идет о законопроекте 2089. И почему собственно сегодня пациентськие организации вышли под стены Верховной Рады? У нас слишком высокие цены на лекарства, как в аптечной сети, так и на те лекарства, которые закупает государство. Чтобы преодолеть такую несправедливую ситуацию, собственно и есть идеи, которые заложены в законопроекте 2089. Там есть два механизма: один механизм удешевляет цены на лекарства, которые продаются в аптеках, другой механизм удешевляет цены на высокотехнологичные препараты, которые могут продаваться как в аптетак, так и в большинстве своем они закупаются за средства государственного бюджета", - заявила эксперт.

По ее словам, механизм параллельного импорта в законопроекте 1230 на различные товары ВР уже проголосовала. Это касается многих технологических товаров, но в этом перечне не предусмотрены лекарства. Поэтому нужно проголосовать отдельный законопроект 2089, добавила Иваненко.

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