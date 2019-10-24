Хочет иметь влияние на Донбассе и избавиться от санкций: эксперт раскрыл планы Путина

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV прокомментировал эффективность переговоров в нормандском формате.

"В РФ надеялись, что придет новый президент без опыта, и ему удастся навязать свою позицию. Понятно, что новая команда, которая начала эти переговоры с РФ, ну, они очень быстро поняли, какой план у РФ. Он очень прост: вернуть эти земли, чтобы они были максимально подконтрольные РФ и чтобы с РФ сняли все санкции. РФ хочет, чтобы все незаконные группировки оставались на оккупированных землях. Сепаратисты не хотят покидать эти земли, они хотят, чтобы те вооруженные группировки, которые они создали, стали народной милицией", - заявил Каракуц.

"Последние назначения советников в СНБО, господина Сивохо в частности, свидетельствуют о том, что мы должны максимально влиять в гуманитарной области на население оккупированного Донбасса, вытаскивать людей, начать платить им пенсии и максимально привлекать их к украинской повестке дня", - отметил эксперт.

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