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23 октября • обновлено в 13:35
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Законы об амнистии на Донбассе: комментарии юриста

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Менеджер адвокации из Центра прав человека ZMINA Елена Лунева в прямом эфире ObozTV прокомментировала ход амнистии для жителей оккупированных территорий, сотрудничающих с террористами.

Она заявила, что законы об амнистии объявляются ежегодно. Они освобождают людей, которые не совершали тяжких преступлений и которые отсидели часть этого срока.

"Очень многое зависит от того, как коммуницировать общество тем, что принимается. Чем глубже мы на разных площадках обсудим то, как государство видит амнистию и другие вопросы - а эти вопросы будут, и они будут разделять общество, а нам не нужен новый раскол. Медики и учителя, например, не должны быть наказаны, если они не пропагандировали войну", - заявила Лунева.

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Алена Лунева
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