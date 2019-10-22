Количество депутатов должно сокращаться вместе с изменением других норм: юрист

Руководитель проектов по вопросам конституционного права Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о рассмотрении КСУ изменения количества нардепов ВР.

"На что стоит обратить внимание: количество народных депутатов в разных странах или членов парламента в стране различна, и это вопрос политического выбора страны. КСУ рассматривает изменения в Конституцию на соответствие закону, и, самое главное, что они анализируют, чтобы не было ограничения или отмены прав и свобод человека и гражданина. В этом случае они будут анализировать так же только это. Что важно в этом законопроекте: предусмотрено, что вместо 450 депутатов будет 300. При этом не происходит какой-то корректировки других норм", - заявила Кириченко.

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