Главная Новости
22 октября • обновлено в 14:32
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Количество депутатов должно сокращаться вместе с изменением других норм: юрист

67 Читать материал на украинском

Руководитель проектов по вопросам конституционного права Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о рассмотрении КСУ изменения количества нардепов ВР.

"На что стоит обратить внимание: количество народных депутатов в разных странах или членов парламента в стране различна, и это вопрос политического выбора страны. КСУ рассматривает изменения в Конституцию на соответствие закону, и, самое главное, что они анализируют, чтобы не было ограничения или отмены прав и свобод человека и гражданина. В этом случае они будут анализировать так же только это. Что важно в этом законопроекте: предусмотрено, что вместо 450 депутатов будет 300. При этом не происходит какой-то корректировки других норм", - заявила Кириченко.

Подробнее об этих и других новостях смотрите в прямом эфире ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юлия Кириченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости