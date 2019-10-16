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16 октября • обновлено в 14:28
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С мораторием на проверку ФЛП лучше, чем без него: бизнесмен

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Руководитель киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий Гарный прокомментировал заявления о том, что Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года.

Он заявил, что мораторий на проверки - это всегда хорошо, но сейчас бизнес ведет борьбу против фискализации вообще, и если сейчас ее таки введут, но внедрят мораторий, то это будет больше проигрыш для малого бизнеса. По его словам, это будет означать, что власть настаивает на своем решении о фискализации расчетов, но дает еще два года форы.

"Поэтому это проигрыш, но с мораторием, это все же лучше, чем без моратория", - заявил Гарный.

Он считает, что либертериантсво - это политический термин, который сейчас является модным. В Украине такая терминология ранее не озвучивалась.

"Но фискализация расчетов - это средство контроля малого бизнеса, контроля расчетов. Я не могу сказать, что это соответствует идее либертарианства", - заявил Гарный

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