Местные выборы пройдут не ранее мая 2020: народный депутат

Народный депутат Украины Виталий Безгин прокомментировал заявления экспертов, которые говорят о том, что "Слуга народа" уже не сможет получить такое количество голосов на местных выборах.

Он заявил, что есть реформа децентрализации, она является приоритетом фракции, и пока не будет доведена до конца реформа децентрализации, по словам Безгина, нет смысла проводить местные выборы.

"Сейчас мы совместно с Офисом президента, совместно с профильным министерством готовим изменения в Конституции, чтобы закрепить децентрализацию на законодательном уровне, затем эти изменения будут направлены в КСУ. После этого только в феврале мы в ВР сможем рассматривать законопроект, чтобы собрать 300 голосов, и вместе с этим планируем голосовать целый пакет по децентрализации. И только после того, как будет принят весь этот пакет документов, можно будет говорить о проведении местных выборов в мае следующего года", - заявил Безгин.

Но это будут не внеочередные, это будут первые выборы на основании нового административно-территориального устройства, добавил народный депутат.

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