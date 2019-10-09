Эксперт дал советы по аренде жилья напрямую у хозяина

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов рассказал о преимуществах аренды жилья напрямую у владельца.

Он заявил, что перед тем, как арендовать жилье нужно обязательно проверить документы на него. Если документы старые, то есть заверенные до 2012 года, то стоит проверить их правдивость в соответствующих службах. Он рекомендует проверять исправность кранов, батарей и других приборов, находящихся в квартире.

Также Романов рекомендует все детали прописывать в договоре, поскольку, все, что прописано в договоре, имеет юридическую силу, а то, что не записано в договоре, и было договорено "на словах", никакой юридической силы не имеет, добавил эксперт.

Он заявил, что донецким и луганским переселенцам и беженцам из Крыма в Киеве сдают квартиры, но все зависит от того, какой арендодатель. Он посоветовал напомнить арендодателю, что он или она сами были детьми и могли повредить что-то в квартире, или они могли бы оказаться в подобной ситуации, когда могли быть вынуждены переехать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!